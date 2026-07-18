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        Haberler Gündem 38 yıllık muhtarın sağlık sırrı: Yarım asırlık bisiklet tutkusu

        38 yıllık muhtarın sağlık sırrı: Yarım asırlık bisiklet tutkusu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1988'den bu yana Süleymaniye Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Halim Yiğit, mahalleyi yarım asırlık tutkusu olan bisikletiyle dolaşıyor. Yiğit, mahalledeki ulaşımını bisikletle sağladığını, bisikleti günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirterek, sağlıklı kalmasının da buna bağladığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        38 yıllık muhtarın sağlık sırrı: Bisiklet
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1988'den bu yana Süleymaniye Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Halim Yiğit (73), yaklaşık yarım asırdır bisiklet kullandığını ve mahalledeki işlerini de çoğunlukla bisikletiyle yürüttüğünü anlattı.

        1988 yılında muhtar seçildiğini hatırlatan Yiğit, görevini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

        Hayatı boyunca diş çektirmek dışında hastaneye gitmediğini dile getiren Yiğit, "Yaklaşık 20 yıl önce iki diş çektirdim. Onun dışında hastaneye gitmedim. Düzenli ilaç kullanmıyorum. Sağlıklı kalmamı yıllardır kullandığım bisiklete ve aktif yaşama borçlu olduğumu düşünüyorum" dedi.

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        Yiğit, bisikleti günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirterek, 1970'li yıllardan bu yana ulaşımında ağırlıklı olarak bisikleti tercih ettiğini söyledi.

        Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Yiğit, "Gençlerin boş zamanlarını sporla ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Hareketli bir yaşamın sağlığa katkı sağladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Bisiklet kullanmayı sürdüreceğini belirten Yiğit, günlük işlerini mümkün olduğunca pedal çevirerek yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

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