7'nci kattan düştü! Feci kaza!

Gaziantep'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman inşaatında çalışan yabancı uyruklu Abdurrahman Cemal Kehlavi (56), 7'nci kattayken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

Durumu fark eden diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Abdurrahman Cemal Kehlavi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

REKLAM

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.