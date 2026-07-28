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        Haberler Gündem Güncel ABB'den "şebeke suyu" iddialarına ilişkin açıklama

        ABB'den "şebeke suyu" iddialarına ilişkin açıklama

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        ABB'den "şebeke suyu" açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), son günlerde şebeke suyu iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. ABB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Ankara’da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikayetlerinin şebeke suyundan kaynaklanabileceği yönünde çeşitli iddialar yer almaktadır.

        Ankara'da vatandaşlarımıza ulaştırılan içme suyu, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen su 7 gün 24 saat esasına göre analiz edilmekte ve anlık olarak izlenmektedir.

        Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır.

        Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır."

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        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #Şebeke suyu
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