Adalet Bakanlığı'dan Akın Gürlek’in Türkevi programındaki kareye ilişkin açıklama yapıldı

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türkevi’ndeki programı sırasında çekilen bir fotoğraf karesine ilişkin açıklama yapıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen B.Ç. adlı kişinin de yer aldığı bir fotoğrafın çekildiği belirtildi.

FOTOĞRAFIN ANLIK KARŞILAŞMA SONUCU ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Açıklamada, Bakan Gürlek’in fotoğraf karesinde yer alan kişiyi şahsen tanımadığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin, Türkevi’ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında Bakan Gürlek’in yanına gelerek fotoğraf çektirdiği aktarıldı.

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Fotoğrafın çekildiği sırada Bakan Gürlek’in kişinin kimliği ve hakkında yürütülen adli süreç konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, fotoğraf karesinin önceden planlanmış bir görüşme veya özel bir kabul niteliğinde olmadığı, program sırasında gerçekleşen anlık bir karşılaşmadan ibaret olduğu vurgulandı.

B.Ç. HAKKINDAKİ ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şahsın yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Açıklamada, B.Ç.’nin yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı, yürütülen soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Bakan Gürlek ile söz konusu kişi arasında herhangi bir tanışıklık, irtibat veya himaye ilişkisi bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, yargı süreçlerinde kişilerin konumu veya çevresi değil, deliller ve hukukun esas alındığı vurgulandı.