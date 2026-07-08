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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

        Adana'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

        Adana Ceyhan'da otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 01:52 Güncelleme:
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        Adana'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

        Kaza, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki dorsesiz TIR, iddiaya göre arızalandı.

        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a Zafer Köse yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

        OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Salih Üstündağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan sürücü Köse ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. TIR şoförünü gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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