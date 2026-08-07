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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da servisçiler belediye binasına girmeye çalıştı: Biber gazlı müdahale

        Adana'da servisçiler belediye binasına girmeye çalıştı: Biber gazlı müdahale

        Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına tepki göstermek için eylem yapan servisçiler, belediye binasına girmek isteyince görevlilerle aralarında arbede çıktı. Polis, grubu biber gazı sıkarak dağıttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Adana'da servisçilere biber gazlı müdahale

        Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni servis plakaları açmak için ihale kararı aldı. Piyasada plaka fazlalığı bulunduğunu savunan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, araçlarıyla belediye hizmet binasının önüne gelerek eylem yaptı.

        Slogan atan grup, binaya girmeye çalışınca güvenlik görevlileri ile aralarında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisi de çevrede önlem aldı.

        Grup adına hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Esnaf Odası Başkanı Aydın Bulut, piyasaya yeni plakaların sürülmesiyle kazançlarının azalacağını söyledi.

        Bulut, "300 plakayı ihale edip sahaya sürecekseniz, 2 bin 500 servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip yolları kapatacaklar. Plakalar sahaya sürülürse hizmet vermeyeceğiz. Bizim feryadımıza kulak vermezler ise bu işin sonu ne olursa olsun devam edecek" dedi.

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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