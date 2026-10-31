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        Haberler Gündem Güncel Adana'da çöken yolda çukur oluştu, ekipler çalışma başlattı

        Adana'da çöken yolda çukur oluştu, ekipler çalışma başlattı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, çökme sonucu çukur oluşan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Adana'da yol çöktü, çukur oluştu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Altında su gider hattı bulunan yolda çukur oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, esnafın kasalar koyarak önlem aldığı çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

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