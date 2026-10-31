Adana'da yol çöktü, çukur oluştu

Adana'da çöken yolda çukur oluştu, ekipler çalışma başlattı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, çökme sonucu çukur oluşan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı
Giriş: 31 Ekim 2026 - 13:45 Güncelleme:
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Altında su gider hattı bulunan yolda çukur oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, esnafın kasalar koyarak önlem aldığı çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
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