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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 ölü!

        Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 ölü!

        Adana'da yaşanan dehşette, adliyeden çıkan aileye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        Adliye çıkışı silahlı saldırı!

        Adana'da adliyeden çıkan aileye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi.

        Adliyede görülen bir davanın duruşmasından çıkan aile, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kişiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ölen kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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