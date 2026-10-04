AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi’nde deprem
AFAD Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Giriş: 04 Ekim 2026 - 05:10 Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 03:48 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 6.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Depremin özellikle çevre bölgelerde hissedildiği, vatandaşların sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kısa süreli tedirginlik yaşadığı da öğrenildi.
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