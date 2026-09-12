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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük 'millet ve devlet düşmanı' bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Ömer Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük ‘millet ve devlet düşmanı’ bir saldırıdır" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında darbelerin milli iradeye dönük bir saldırı olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

        "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük ‘millet ve devlet düşmanı’ bir saldırıdır. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

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        Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

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        #Ömer Çelik
        #AK Parti
        #Ömer Çelik açıklama
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