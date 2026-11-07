AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti
Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:28 Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutladığı 8 Kasım Zafer Günü için tebrik mesajı yayımladı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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