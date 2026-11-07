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        Haberler Gündem Politika AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:28 Güncelleme:
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        Efkan Ala'dan Karabağ Zaferi mesaj

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutladığı 8 Kasım Zafer Günü için tebrik mesajı yayımladı.

        Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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