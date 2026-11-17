Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında birçok başlık masaya yatırıldı.

FON TASFİYE SÜRECİ

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına fon tasfiye sürecine ilişkin, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım, önümüze bakalım" talimatı verdi.

SPK KANUN TEKLİFİ HAZIRLIKLARI

Toplantıda AK Parti grup başkanı Abdullah Güler de, meclis çalışmaları hakkında sunum yaptı. Sermaye piyasaları için yeni kanun hazırlığı ile ilgili bilgi verdi. Teklifin yaklaşık 25 maddeden oluşması bekleniyor.

Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara yönelik uygulanan hapis ve idari para cezaları ağırlaştırılması da gündemde. Uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçmek için yeni önlemler de alınacak. Teklifin ana hedeflerinden biri ise "şeffaflık ve denetlenebilirlik" olacak. Teklifin; yıl bitmeden Meclis'e gelmesi planlanıyor.

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TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER: HAVALİMANLARINDA ORTAK KONTUAR PLANI

AK Parti MYK toplantısında Türk Devletleri ile ilişkiler de masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu sunum yaptı, Türk Devletleri arasında kurulması planlanan banka projesinin detaylarını paylaştı.

Söz konusu banka mevcut yatırım fonundan farklı olacak. Özellikle orta koridor ve kalkınma yolu başta olmak üzere birçok alanda yeni kredi ve desteklere olanak sağlayacak. Toplantıda, Türk Devletlerinde "havalimanlarında ortak kontuar" planı da değerlendirildi.

İstanbul Havalimanında hazırlıkları yapılan bu projeyle Türk devletleri teşkilatına üye ülkelerin vatandaşları bu noktalardan geçebilecek.