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        Haberler Gündem Akhisar’daki yangın kontrol altında, Marmaris’te müdahale havadan ve karadan sürüyor

        Akhisar’daki yangın kontrol altında, Marmaris’te müdahale havadan ve karadan sürüyor

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Manisa'da kontrol, Marmaris'te mücadele

        Manisa’nın Akhisar ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Akhisar’daki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, Marmaris’te ormanlık alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        AKHİSAR’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

        Manisa’nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.16’da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, alevlere ilk müdahale saat 17.25’te yapıldı.

        Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        MARMARİS’TE ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde, sahil kesiminde karadan ulaşımın bulunmadığı bir noktada çıkan yangın ise ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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        #Akhisar
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