Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da, Yaşar T. (47) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya Kavşağı'nda, M. A. T'nin (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki A.H. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.