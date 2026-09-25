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        Haberler Gündem Alanya'da araç önce yayaya ardından duraktaki çifte çarptı

        Alanya'da araç önce yayaya ardından duraktaki çifte çarptı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin önce yayaya, ardından otobüs durağında bekleyen çifte çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Otomobil durağa daldı: 3 yaralı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, ardından otobüs durağına daldı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne ilerleyen S.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.'ye çarptı.

        Kontrolden çıkan otomobil daha sonra F.K. ve B.A.K. çiftinin beklediği otobüs durağına çarptı. Kazada Ö.D., F.K. ve B.A.K. yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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        Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücü S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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