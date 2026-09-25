Alanya'da araç önce yayaya ardından duraktaki çifte çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, ardından otobüs durağına daldı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne ilerleyen S.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.'ye çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil daha sonra F.K. ve B.A.K. çiftinin beklediği otobüs durağına çarptı. Kazada Ö.D., F.K. ve B.A.K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücü S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.