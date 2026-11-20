Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, KKTC’nin New York Temsilcisi Murat Soysal’ın yanı sıra iş dünyası, akademi, medya ve Türk-Amerikan toplumunun çok sayıda temsilcisi katıldı.

Türk-Amerikan toplumu ABD’de önemli bir güce sahip

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türklerin ABD’de farklı sektörlerde önemli başarılara imza attığını ve etkili pozisyonlarda görev aldığını vurguladı.

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Bilimden teknolojiye, iş dünyasından akademiye kadar birçok alanda başarılı Türklerin bulunduğuna dikkati çeken Yazal, Türk-Amerikan toplumunun ABD genelinde güçlü ve saygın bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Yazal, bu başarı hikâyelerinin kayıt altına alınmasının, Türk toplumunun Amerika’daki görünürlüğünün artırılması ve genç nesillere örnek oluşturması açısından önem taşıdığını belirtti.

ABD’nin dört bir yanında başarılı Türkler var

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da ABD’nin farklı eyaletlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde başarılı Türklerle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Amerika’nın dört bir yanında bilim, sanat, spor, akademi ve iş dünyasında önemli başarılara imza atan Türklerin bulunduğunu belirten Yıldız, bu isimlerin başarılarının Türkiye açısından gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yıldız, Türklerin dünyanın farklı coğrafyalarında elde ettiği başarıların Türkiye’nin uluslararası alandaki tanınırlığına da katkı sağladığını vurguladı.

Beş yıllık çalışmanın ürünü

Gazeteci ve yazar Anıl Sural ise konuşmasında, “Amerika’da İz Bırakan Türkler” kitabının yaklaşık beş yıllık araştırma, görüşme ve yazım sürecinin ardından okuyucularla buluştuğunu anlattı.

ABD’de gazetecilik yaptığı süre boyunca farklı eyaletlerde önemli başarılara imza atan Türklerle bir araya geldiğini belirten Sural, bu isimlerin yalnızca başarılarını değil, karşılaştıkları zorlukları, mücadelelerini ve başarıya giden yolculuklarını da okuyuculara aktarmayı amaçladığını ifade etti.

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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hayat hikâyesiyle başlayan kitapta, NBA yıldızı Alperen Şengün, Coca-Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent, iş insanı Ergün Kırlıkovalı, Sierra Nevada Corporation’ın sahipleri Eren ve Fatih Özmen ile farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan çok sayıda Türkün hikâyesi yer alıyor.

Sural, bilimden spora, sanattan iş dünyasına, tıptan uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kitabıyla Amerika’daki Türk varlığının başarılarla dolu hikâyesini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtti.

Kitabın aynı zamanda Türk-Amerikan toplumunun hafızasına katkı sunmasını amaçladığını ifade eden Sural, Amerika’da yetişen gençlerin bu başarı hikâyelerinden ilham almasının önemine değindi.

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Türkiye’de okuyucularla buluşan kitabın ABD lansmanının New York Türkevi’nde gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Sural, etkinliğe destek veren kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören etkinlik, kitap söyleşisi, imza töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.