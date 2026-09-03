Ankara'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Ankara Altındağ'da alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettiği arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli, gözaltına alındı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 02:12 Güncelleme:
Olay, dün Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1017'nci Cadde'de meydana geldi.
İddialara göre S.T. isimli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ö.N'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Ö.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İHA'nın haberine göre şüpheli S.T, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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