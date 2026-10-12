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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da bu yollar kapatılacak

        Ankara'da bu yollar kapatılacak

        Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        Ankara'da bu yollar kapatılacak

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.

        Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar, çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ankara Emniyet Müdürlüğü
        #başkent
        #kapalı yollar
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