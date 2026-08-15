Ankara'da serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Olay, Güdül ilçesindeki Kirmir Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya girdiği öne sürülen A.H.K, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. DHA'nın haberine göre, durumu fark eden çevredekiler, suya girerek talihiz çocuğu bilinci kapalı şekilde çaydan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.H.K'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.