Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Başkentte, Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'da yarın bazı yollar kapatılacak

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

        Bu kapsamda, Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

        REKLAM

        Bankacı Sokağı'nın tamamı ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü de ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #son dakika haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı