Ankara'da "yeni nesil suç örgütü" soruşturmasında 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, iş insanlarını silahla tehdit edip haraç alan, tefecilik yapan ve borçlarını ödeyemeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı şüphelilere yönelik Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda gözaltı kararı verilen 15 zanlıdan 10'u yakalandı.