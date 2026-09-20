Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 5 tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilimizde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pursaklar ilçemizde meydana gelen araç kundaklama ve Keçiören ilçemizde meydana gelen kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 5 şüpheli, İstanbul’a kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Bolu’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.