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        Haberler Gündem Ankara Emniyet'inden yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

        Ankara Emniyet'inden yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon sonucunda 5 kişinin Bolu'da yakalandığını, şüphelilerin tamamının tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 03:00 Güncelleme:
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        Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 5 tutuklama

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilimizde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pursaklar ilçemizde meydana gelen araç kundaklama ve Keçiören ilçemizde meydana gelen kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 5 şüpheli, İstanbul’a kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Bolu’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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        #ankara
        #suç örgütü
        #haberler
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