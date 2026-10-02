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        Haberler Gündem Ankara Ankara’nın trafik sorununa acil çözüm planı: Eskişehir Yolu’na üçlü bypass

        Ankara’nın trafik sorununa acil çözüm planı: Eskişehir Yolu’na üçlü bypass

        Ankara trafiğini dağıtacak yeni ulaşım koridorları: Biri ODTÜ'den geçiyor, biri Beytepe-İncek hattını güçlendiriyor, üçüncüsü Lodumlu'dan Konya Yolu'na uzanıyor.

        Giriş: 02 Ekim 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Ankara'nın trafik sorununa acil çözüm planı

        Ankara’nın kronikleşen trafik sorununun çözümü için acil çalışma başlatıldı. Başkent’in özellikle Eskişehir Yolu, Bilkent, Beytepe, Çayyolu ve İncek hattında biriken araç yükünü dağıtmak amacıyla alternatif ulaşım koridorları üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

        Planın merkezinde, Eskişehir Yolu’na alternatif oluşturacak üç önemli ulaşım hattı bulunuyor. Bu hatlardan biri ODTÜ arazisinden geçen Bilkent-İncek bağlantısı. İkinci hat Beytepe-İncek aksını güçlendirerek güneybatı ulaşımını dağıtmayı hedefliyor. Üçüncü başlık ise ABB’nin 2026 ulaşım programında yer alan Lodumlu-Konya Yolu arasındaki Eskişehir Yolu Alternatif Bulvar Projesi.

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        Bu üçlü yapı, Ankara’nın batı ve güneybatısındaki ulaşım sistemini tek bir ana arterden kurtarıp alternatif güzergâhlara yayma amacı taşıyor.

        EN KRİTİK HALKA: ODTÜ’DEN İNCEK’E

        Planın en tartışmalı ayağı Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı. 2021’de ihalesi duyurulan proje, 11,8 kilometrelik bir güzergâhla Eskişehir Yolu’nu Ankara-Niğde Otoyolu’na bağlamayı hedefliyor. Güzergâhın yaklaşık 4,8 kilometrelik bölümü ODTÜ arazisinden geçiyor. Projenin tamamlanmasıyla Bilkent, Şehir Hastanesi, İncek, Haymana Yolu ve çevre otoyolu arasında yeni bir kuzey-güney ulaşım koridoru oluşturulması öngörülüyor.

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        ABB’nin açıklamasına göre ODTÜ arazisi dışındaki 6,5 kilometrelik bölüm için kazı-dolgu çalışmaları ihale kapsamına alınmıştı; belediye, ODTÜ içindeki kazı-dolgu işlerinin daha önce tamamlandığını ve hukuki sürecin sürdüğünü bildirmişti.

        2026’da ise proje yeniden sahaya taşındı. Eylül ayında ODTÜ Ormanı içindeki mevcut koridorda asfalt çalışmasına geçilmesi, öğrenciler, ODTÜ Mezunları Derneği ve meslek odalarının tepkilerine neden oldu. Projeye karşı çıkan kesimler, orman bütünlüğünün bozulacağını ve yeni yapılaşma baskısı oluşacağını savunuyor.

        BEYTEPE-İNCEK HATTI NEDEN ÖNEMLİ?

        Ankara’nın güneybatısındaki en hızlı gelişen bölgelerden biri Beytepe-İncek aksı.

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        Bölgedeki üniversiteler, Bilkent Şehir Hastanesi, konut projeleri ve yeni yerleşim alanları nedeniyle ulaşım talebi sürekli büyüyor. Danıştay kararlarına yansıyan planlama belgelerinde de Çayyolu-Beytepe-İncek aksının kentin güneybatı gelişme koridorlarından biri haline geldiği ve ulaşım sisteminin buna göre yeniden kurgulanmasının planlandığı görülüyor.

        Bununla amaç; yalnızca yeni bir yol yapmak değil; yeni yerleşim alanlarının oluşturduğu trafik yükünü Eskişehir Yolu’na bindirmeden dağıtacak bir ağ kurmak.

        ÜÇÜNCÜ HAMLE: LODUMLU-KONYA YOLU

        ABB’nin 2026 ulaşım projeleri arasında dikkat çeken bir başka başlık ise Eskişehir Yolu Alternatif Bulvar Projesi: Lodumlu-Konya Yolu arası...

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        Proje henüz etüt aşamasında. Ancak hayata geçirilmesi halinde Eskişehir Yolu’nun güneyinde yeni bir alternatif koridor oluşturulması hedefleniyor. Böylece özellikle Lodumlu, Beytepe, Çayyolu ve çevresinden gelen araçların doğrudan Dumlupınar Bulvarı’na yüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        HEDEF: TEK YOLA MAHKÛMİYETİ BİTİRMEK

        Ankara’nın trafik denkleminde asıl sorun, Eskişehir Yolu’nun yalnızca yoğun olması değil; batı ve güneybatıdaki çok sayıda yerleşim, hastane, üniversite ve iş merkezinin aynı ulaşım omurgasına yük bindirmesi.

        ABB Başkanı Mansur Yavaş da 2026 bütçe görüşmeleri sırasında Eskişehir Yolu, Dodurga, Beytepe ve İncek çevresindeki imar yoğunluklarının trafik yükünü artırdığına dikkat çekmişti.

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        Bu nedenle yeni ulaşım yaklaşımının temel mantığı şu: “Eskişehir Yolu’nu daha fazla büyütmek yerine, Eskişehir Yolu’na giden araçları daha yola çıkmadan farklı koridorlara dağıtmak.”

        Burada önemli bir sorun ortaya çıkıyor:

        Yeni yollar mevcut trafiği gerçekten dağıtacak mı, yoksa yeni yapılaşma alanlarının önünü açarak bir süre sonra yeni trafik mi üretecek?

        ODTÜ hattına yönelik çevreci ve meslek odalarının temel itirazlarından biri de bu.

        Buna karşılık projenin savunucuları, Bilkent-İncek bağlantısının Konya Yolu’na ve Ankara-Niğde Otoyolu’na alternatif oluşturarak özellikle güney-kuzey yönündeki trafiği dağıtabileceğini belirtiyor.

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        ANKARA’NIN YENİ TRAFİK HARİTASI

        Önümüzdeki dönemde Ankara’nın batısında ortaya çıkacak ulaşım şemasının ana omurgası kabaca şöyle şekilleniyor:

        Eskişehir Yolu → mevcut ana arter

        Bilkent–ODTÜ–İncek → yeni kuzey-güney koridoru

        Beytepe–İncek → güneybatı bağlantısı

        Lodumlu–Konya Yolu → alternatif doğu-güney bağlantısı

        Bu yolların birbirine entegre edilmesi halinde Ankara, özellikle Eskişehir Yolu çevresinde tek bir trafik damarına bağlı kent modelinden, birbirine alternatif oluşturan çoklu ulaşım koridorlarına geçmeye çalışacak.

        Projenin kaderini yalnızca asfalt ve kavşaklar belirlemeyecek.

        ODTÜ Ormanı’nın korunması, yeni yolların çevresindeki yapılaşma baskısı, toplu taşımanın bu koridorlara nasıl entegre edileceği ve yeni imar kararlarının trafik üretip üretmeyeceği, Ankara’nın önündeki asıl sınav olacak. Çünkü Başkent’in trafik sorunu artık yalnızca “yol yetmiyor” sorunu değil.

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        Yol, imar, nüfus ve toplu taşımanın birlikte planlanıp planlanmadığı meselesine odaklı…

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        #ankara
        #trafik yoğunluğu
        #son dakika
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