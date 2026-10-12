Antalya'da araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde, Cemal Oktay (67) idaresindeki hafif ticari araç, Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi Aşağıin mevkisinde, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi yönüne seyir halindeyken virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık personeli, sürücü Cemal Oktay ile Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, Bedriye C.O, Leyla T, Berivan O. ve soyadı öğrenilemeyen Furkan isimli genç yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla uçurumda bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Oktay ve Fidan'ın cenazeleri, jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.