Antalya'yı 'Uçbey' gözetleyecek

İstanbul'un 1600 yılı bu sergide

Koç Holding'in desteğiyle Londra'da düzenlenen 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisi, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına uzanan 1600 yıllık kültürel mirasını dünyaya tanıtacak. Fatih Sultan Mehmed'in ünlü portresinden Osman Hamdi Bey'in tablosuna, Topk... Daha Fazla Göster Koç Holding'in desteğiyle Londra'da düzenlenen 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisi, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına uzanan 1600 yıllık kültürel mirasını dünyaya tanıtacak. Fatih Sultan Mehmed'in ünlü portresinden Osman Hamdi Bey'in tablosuna, Topkapı Sarayı'ndan tarihi mozaiklere kadar 200'ü aşkın eser, 7 Kasım'dan itibaren sanatseverlerle buluşacak Daha Az Göster