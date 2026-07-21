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        Araç uçuruma uçtu! Can kaybı var!

        Bingöl'de meydana gelen feci kazada bir araç uçuruma uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Araç uçuruma uçtu! Can kaybı var!
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, Yedisu ilçesi Kaynarpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.

        Kazada A.T. adlı kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen A.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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