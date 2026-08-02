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        Araçta mahsur kaldı, can verdi!

        Mardin'de kahreden bir ölüm meydana geldi. Kentte kapısı açık olan araca binerek içeride mahsur kalan 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Araçta mahsur kaldı, can verdi!

        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kapısı açık olan araca binerek içeride mahsur kalan 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Aras Temel kapısı açık olan araca kendi başına bindi.

        Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk, güneş altında uzun süre araçta kaldı. Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed Aras, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Aras Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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