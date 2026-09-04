Arnavutköy'de servis sürücüsü silahlı saldırıda öldü
İstanbul Arnavutköy'de iki servis sürücünün kavgası kanlı bitti. Tartıştığı şüpheli Özcan K. tarafından silahla vurulan Mehmet T, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 04 Eylül 2026 - 06:37 Güncelleme:
Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K, Mehmet T'ye 4 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli Özcan K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte Haraççı Mahallesi'nde yakalandı.
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Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin başka bir suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.
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