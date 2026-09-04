Arnavutköy'de servis sürücüsü silahlı saldırıda öldü

Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K, Mehmet T'ye 4 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheli Özcan K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte Haraççı Mahallesi'nde yakalandı.

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Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin başka bir suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.