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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de servis sürücüsü silahlı saldırıda öldü

        Arnavutköy'de servis sürücüsü silahlı saldırıda öldü

        İstanbul Arnavutköy'de iki servis sürücünün kavgası kanlı bitti. Tartıştığı şüpheli Özcan K. tarafından silahla vurulan Mehmet T, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 06:37 Güncelleme:
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        Servis sürücüsü silahlı saldırıda öldü
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        Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde iki servis şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K, Mehmet T'ye 4 el ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Kaçan şüpheli Özcan K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte Haraççı Mahallesi'nde yakalandı.

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        Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin başka bir suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        #Arnavutköy
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