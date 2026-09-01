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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletli öldü

        Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletli öldü

        Aydın Çine'de minibüs ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosikletin sürücüsü kaza yerine hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 02:02 Güncelleme:
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        Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletli öldü
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        Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Serkan Türkeş'in (43) kullandığı motosiklet, Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda N.L. (65) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekibince yapılan kontrolde, Türkeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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