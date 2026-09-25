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        Haberler Gündem Aydın'da pompalı tüfek olayı sonrası üç şüpheli tutuklandı

        Aydın'da pompalı tüfek olayı sonrası üç şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde okul çevresinde pompalı tüfekle dolaştıkları iddia edilen şüphelilerden üçü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Okul çevresinde pompalı tedirginliği

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde pompalı tüfekle dolaştıkları iddia edilen iki kişi ile silahı sattığı öne sürülen bir şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı.

        Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, ellerinde pompalı tüfek bulunan iki kişinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören şüphelilerin, yanlarındaki pompalı tüfeği okul yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde park halinde bulunan bir minibüsün altına bırakarak olay yerinden uzaklaştıkları öne sürüldü.

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        SİLAH MİNİBÜSÜN ALTINDA BULUNDU

        Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada pompalı tüfeği park halindeki minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında çalışma gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı sattığı iddia edilen 18 yaşındaki E.A. ile silahı satın aldığı öne sürülen E.R.Ç., E.K. ve B.A.U. gözaltına alındı.

        ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüphelilerin ilk ifadelerinde okul ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını, satın aldıkları silahla eve gittikleri sırada polis ekiplerini görünce korkarak tüfeği sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.A.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.A., E.R.Ç. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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