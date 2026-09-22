Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Aydın'da yattan düşen iş insanının cesedi sahilde vurdu

        Aydın'da yattan düşen iş insanının cesedi sahilde vurdu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin önceki gün Sisam Adası'ndan Kuşadası'na dönerken yattan denize düşüp kaybolan iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 18:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yattan düşen iş insanının cesedi sahilde vurdu

        Aydın'daki olay, saat 15.00 sıralarında Karaova Mahallesi Sahil Siteleri’nde meydana geldi. Plajda serinlemek için denize girenler, kıyıda hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede cesedin önceki gün Sisam Adası’ndan Kuşadası’na dönerken yattan düşüp, denizde kaybolan iş insanı Rıza Muslu’ya ait olduğu tespit edildi. Muslu’nun cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuşadası
        #haberler
        #İş insanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Bugün Ne Oldu? 22 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Eylül 2026 haberleri
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        "Dijital esarete karşı direnin"
        "Dijital esarete karşı direnin"