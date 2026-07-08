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        Haberler Gündem Çevre Aydın'da 8 saat söndürülen yangında 100 hektar zeytinlik zarar gördü

        Aydın'da 8 saat söndürülen yangında 100 hektar zeytinlik zarar gördü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 100 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aydın'daki 100 hektar zeytinlik zarar gördü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına 5 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 16 su tankeri, 24 teknik personel ile karadan müdahale edildi.

        Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve tek sortide 10 tona kadar su taşıyabilen CH-47 Chinook tipi helikopter de söndürme çalışmalarında görev aldı.

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        Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Yazıkent ve Karaahmetler mahalleleri için tahliye kararı verildi. Kararın ardından 2 mahallede 17 hanede bulunan 46 kişi, 300 küçükbaş ve 48 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 100 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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        #Aydın Haberleri
        #orman yangını
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