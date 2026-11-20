2 büyükşehir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 2 büyükşehir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Bağımsız Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Korkuteli Be... Daha Fazla Göster AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 2 büyükşehir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Bağımsız Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Adana Yumurtalık Belediyesi Başkanı Erdinç Altınok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya ve İYİ Parti'den istifa eden Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, AK Parti'ye katıldı Daha Az Göster