Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bisiklet Turu, Akdeniz Kaymakamlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar ve gençler, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekmek amacıyla bisikletleriyle pedal çevirdi. Tur kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutulması, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, amaçlarının yalnızca bisiklet turu düzenlemek olmadığı belirtilerek, çocukları sporla buluşturmak, gençlere sahip çıkmak ve madde bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

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Dindar, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, onları kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmak, sağlıklı ve bilinçli bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz 3. Akdeniz Bisiklet Turunu büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdik" dedi.

Yüzlerce çocuğun ve gencin aynı amaç doğrultusunda pedal çevirmesinin gelecek adına umut verici olduğu belirten Dindar, gençlere spor alanları ve sosyal imkanlar sunulmasının önemine dikkat çekti.

Dindar, etkinliğe destek veren Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci başta olmak üzere kurumlara, bisiklet derneklerine, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti.