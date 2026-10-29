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        Haberler Gündem Politika Bahçeli ve Dervişoğlu, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi

        Bahçeli ve Dervişoğlu, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Anıtkabir'deki törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, törenin ardından merdivenleri kol kola indi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indiler

        Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi. Törenin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merdivenleri kol kola indi.

        İHA'nın haberine göre ikili merdivenden indiği esnada kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

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