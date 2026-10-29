Bahçeli ve Dervişoğlu, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi

Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi. Törenin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merdivenleri kol kola indi.

İHA'nın haberine göre ikili merdivenden indiği esnada kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.