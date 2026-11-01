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        Haberler Gündem Bakan Çiftçi, hemşehrileriyle bir araya geldi

        Bakan Çiftçi, hemşehrileriyle bir araya geldi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Geleneksel Çumralılar Buluşması'nda hemşehrileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Bakan Çiftçi, hemşehrileriyle bir araya geldi

        Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memleketlerinin samimiyetini, Anadolu'nun bereketini ve hemşehrilik hukukunun güzelliğini bu buluşmada bir kez daha hissettiklerini belirtti.

        Geleneksel kazan açma duasına iştirak ederek sofraların bereketi, milletin birlik ve beraberliği için dua ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Aynı sofranın bereketini paylaşmak, aynı duaya gönülden amin demek, bizi birbirimize bağlayan köklü değerlerimizin en güzel ifadesidir. Bu güzel geleneği yaşatan Çumralılar Derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

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        Programımız kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim, sofralarımızı bereketli, milletimizi huzurlu, devletimizi payidar eylesin."

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