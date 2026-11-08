Bakan Çiftçi, nikah şahitliği yaptı

Çorum Altınkaya Arena'da düzenlenen törenle dünyaevine giren Rümeysa ve Muhammed Emin çiftinin nikahını Belediye Başkanı Aşgın kıydı.

Aşgın, oğlu ve gelinine mutluluklar dileyerek evladının nikahını kıydığı için yaşadığı heyecanı dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ile milletvekilleri genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Çiftçi, evliliklerine şahitlik ettikleri gençlere mutluluklar diledi.

Çifte tavsiyelerde bulunan Bakan Çiftçi, evlilik cüzdanını gelin ve damada aynı anda teslim etti.