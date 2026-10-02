Bakan Göktaş: Aileyi, sosyal politikalarımızın merkezine aldık

Bakan Göktaş, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "Aile Şenliği" programında, şehit yakınları, gaziler ve yakınları, koruyucu aileler, engelli bireyler ve aileleri, evlilik kredisinden faydalanan çiftler, yaşlılar ile ebeveyn kaybı yaşamış depremzede ailelerle bir araya geldi.

Geçen yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan ve aile konusunu bir yıla sığdırmak istemediklerine değinen Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz en zor zamanlarda her zaman ailelerimizle kenetlenen bir milletiz. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de her zaman ailelerimizden destek aldık. Keza depremlerde birbirimize sarıldık, birbirimize kenetlendik. Evlat acısı yaşadık, birbirimize daha güçlü sarıldık. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama bizim ailemiz gerçekten en güçlü sığınağımız. Tabii bir de devletimiz var. Devlet bir anadır."

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"ÖYLE BİR DÖNEMDEYİZ Kİ AİLE MAALESEF ÇOK CİDDİ SALDIRI ALTINDA"

Bakan Göktaş, aile kurumunun bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Öyle bir dönemdeyiz ki aile maalesef çok ciddi saldırı altında. İnternetin, dijitalleşmenin hayatımızın her alanına girdiği bir dünyadayız. Aynı evde yaşıyoruz ama birbirimizden farklı ekranlara bakıyoruz. Aynı evde olduğumuz halde zaman zaman birbirimizle muhabbet etmediğimiz bir dönemdeyiz. Diğer yandan nüfusumuz yaşlanıyor, doğum oranlarımız azalıyor. Biz istiyoruz ki aile dostu bir Türkiye kuralım. Aileyi, sosyal politikalarımızın merkezine aldık. Çünkü aile güçlü olursa toplum güçlü olur, toplum güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Biz hep birlikte daha güçlüyüz, daha dirençliyiz. Büyük Türkiye'yi güçlü ailelerle inşa ediyoruz." diye konuştu.

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Aile ve gençlere yönelik hayata geçirilen desteklere ilişkin de bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti: "Öncelikle 2024'te başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu Projesi'nden Gaziantep'teki kardeşlerimiz de faydalandı. Çocuk sahibi olan çiftlerimizin kredi ödemelerini 12 ay erteledik. Çocuk sahibi olan çiftlerimize iki yılı geri ödemesiz, iki yılı faizsiz olmak üzere destek sağlıyoruz. Sıfır faizli bu destekle gençlerimizin evlilik sürecinde yanlarında oluyoruz.

Evlenecek gençlerimize verdiğimiz desteği 150 bin liraya çıkardık. Çocuk sahibi olan çiftlerimize de 12 ay geri ödemesiz destek sağladık. Bununla beraber evlilik öncesi eğitim programına katılıyorlar. Bundan sonraki süreçte sosyal konutlar dahil olmak üzere gençlerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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Diğer yandan doğum yardımlarımızı güncelledik. Gaziantep'te 667 annemize doğum yardımı yaptık. Sadece 1,5 yılda ikinci ve sonraki çocuklar için düzenli ödeme yapmaya başladık. İkinci çocuk için çocuk 5 yaşına gelene kadar yardımda bulunuyoruz. Ödemeleri annelerin hesabına yatırıyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da ailelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında çalışmaların aileyi merkeze alan bir anlayışla sürdürüleceğini ifade etti. "Terörsüz Türkiye" sürecinin hızlandırılarak sürdürüldüğünü bildiren Göktaş, Gaziantep'in Milli Mücadele'den bu yana devletinin yanında yer alan önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini vurgulayan Göktaş, "Güçlü yarınlara, güçlü ekonomisiyle çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurla yaşadığı bir Türkiye demek." dedi. Göktaş, Gaziantep'te kurumların ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle aileleri destekleyen, çocukların yüzünü güldüren yeni çalışmaların hayata geçirildiğini anlatarak, katkı sunan Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti. Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de selamlama konuşması yaptı.