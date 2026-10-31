Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kimsesizler için genelge

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kimsesizler için genelge

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için valiliklere, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlıktan kimsesizler için genelge
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla, valiliklere, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

        Kimsesizlerin barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak. Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

        *Fotoğraf: İHA arşiv, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yağmurda Atatürk maketini şemsiyeyle korudu

        HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı. (DHA)

        #ankara haberleri
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #evsiz
        #kimsesiz
        #GENELGE
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"