Bakanlıktan kimsesizler için genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla, valiliklere, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Kimsesizlerin barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak. Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

*Fotoğraf: İHA arşiv, temsilidir