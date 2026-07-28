Balık tutarken nehre düştü, kayboldu!
Adana'da 60 yaşındaki Cuma Tosun, balık tutarken nehre düştü. Nehirde kaybolan Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:03 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken düştüğü nehirde kaybolan Cuma Tosun'un (60) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçedeki Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutan Cuma Tosun, dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü.
İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve su altı polisleri sevk edildi. Ekipler, Tosun'u bulabilmek için nehirde arama-kurtarma çalışması başlattı.
Fotoğraf: AA
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