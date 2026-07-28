Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balık tutarken nehre düştü, kayboldu!

        Balık tutarken nehre düştü, kayboldu!

        Adana'da 60 yaşındaki Cuma Tosun, balık tutarken nehre düştü. Nehirde kaybolan Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balık tutarken nehre düştü, kayboldu!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken düştüğü nehirde kaybolan Cuma Tosun'un (60) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçedeki Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutan Cuma Tosun, dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü.

        İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve su altı polisleri sevk edildi. Ekipler, Tosun'u bulabilmek için nehirde arama-kurtarma çalışması başlattı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 27 Temmuz 2026 (Ahbap Soruşturması Genişliyor)

        Piyasaların gözü Fed kararında... Haftaya yükselişle başlayan altının seyri ne olur? Gelecek 7 gün güneşli geçecek! Çarşamba kuvvetli rüzgar var! Gün Başlıyor'u Kübranur Uslu sundu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!