Başkan Tugay: EXPO için her şey hazır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş programı kapsamında Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'ni ziyaret etti.

Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere İzmir'in verimli topraklarında süs bitkisi yetiştiren üretici ve kooperatiflerin ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu sergi için Ödemiş Açık Fuar Alanı'na gelen Başkan Tugay'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ve Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak eşlik etti.

Sergi alanındaki üretici, peyzaj tasarımcısı ve ekipman üreticilerinin stantlarını gezen Başkan Tugay, ürünler hakkında bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin yanında olduklarını belirten Tugay, kooperatiflerin renkli bitkilerini inceledi. Ödemişlilerin yoğun ilgi gösterdiği Tugay, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi; çocuklara armağan, yetişkinlere ise bahçelerini renklendirecek bitkiler verdi.

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"BURASI ÇİÇEKCİLİĞİN VE FİDANCILIĞIN BAŞKENTİDİR"

Sergide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, "21'incisi düzenlenen bu fuara daha önce de pek çok kez geldim. Her defasında aynı duyguyu hissediyorum. Bolluk, bereket ve geleceğe dair umut görüyorum. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bahçe bitkileri ve fidan üretimi başta olmak üzere tarımla uğraşan herkesin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi ve çalışmalarımızı artıracağız. Bu bölgenin kalkınmasını daha da hızlandıracağız. Burası çiçekçiliğin ve fidancılığın başkentidir. Üreticilerimizle gurur duyuyor, onların daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen katkıyı vermeye devam ediyoruz" dedi.

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"EXPO İÇİN HER ŞEY HAZIR, ZAMANINI BEKLİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İnciraltı'nda düzenlenecek EXPO İzmir 2027 hakkında konuşan Başkan Tugay, "Gelecek yıl nisan ayında İnciraltı’nda Botanik EXPO düzenleyeceğiz. Her şey hazırlandı, zamanını bekliyoruz. Uluslararası katılımla gerçekleşecek EXPO'nun üreticilerimize de çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu fuar bizim için ayrı bir heyecan" dedi.

10 FARKLI AĞAÇ TÜRÜ KULLANILACAK

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan-2 Mayıs 2027 tarihleri arasında "Tek Sağlık (One Health)" temasıyla düzenlenecek Uluslararası Botanik EXPO 2027 kapsamında İnciraltı Kent Ormanı'nda peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Alanın doğal koşullarına uyum sağlayan türlerin tercih edildiği peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını kapsayan projede tematik bahçeler, sergi ve etkinlik alanları, atölyeler ile yaban hayatı gözlem noktası da yer alacak. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 farklı ağaç türü kullanılacak.

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"YAKLAŞIK 3 BİN FİDAN DİKİLECEK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Şube Müdürü Hüseyin Öztürk, alandaki bitki seçiminde çevresel koşulların dikkate alındığını, alana uyum sağlayan dayanıklı türlerin tercih edildiğini belirterek, "Bitki uzmanı arkadaşlarımız alanı uzun süredir gözlemliyor. Bu gözlemler doğrultusunda, burada varlığını sürdürebilen dayanıklı türleri seçtik. Yaklaşık 10 farklı ağaç türünden 3 bin fidan dikilecek" dedi.

FARKLI TEMALARDA BAHÇELER

Projede Duyu Bahçesi, Sağlıklı Yaşam Bahçesi, Kent Bostanı ve Seralar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, Kurakçıl Peyzaj, Sucul Peyzaj ve Yangına Dirençli Peyzaj gibi tematik alanlar oluşturulacak. Uluslararası bahçelerin yanı sıra sergi alanları, atölyeler, uluslararası meydan ve yaban hayatı gözlem noktası da düzenlemeler arasında bulunuyor.

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SONRASINDA DA İZMİR'E HİZMET EDECEK

Çalışmaların yalnızca EXPO organizasyonuna yönelik olmadığını vurgulayan Öztürk, alanın güvenlik, rekreasyon ve erişilebilirlik açısından da geliştirildiğini belirtti. İnciraltı Kent Ormanı'nın kent içindeki konumu ve farklı ulaşım seçenekleri sayesinde İzmir'in pek çok noktasından kolaylıkla erişilebilen önemli bir kamusal yeşil alan olduğunu ifade eden Öztürk, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın alan ziyaretlerinde özellikle üzerinde durduğu güvenlik, rekreasyon ve erişilebilirlik konularında iyileştirme çalışmaları başlatılmıştı. EXPO kapsamında yaptığımız düzenlemeler de daha önce başlayan ağaçlandırma ve yapısal çalışmaları tamamlayıcı nitelikte. İnciraltı Kent Ormanı, EXPO 2027'de ulusal ve uluslararası ziyaretçilerimize açık olacak. Organizasyonun ardından da vatandaşlarımızın uğrak noktalarından biri olmaya devam edecek" diye konuştu.

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"TEK SAĞLIK" TEMASI EKOSİSTEMLE ÖRTÜŞÜYOR

EXPO 2027'nin "Tek Sağlık" temasının İnciraltı Kent Ormanı'nın doğal yapısıyla örtüştüğünü belirten Hüseyin Öztürk, insan, hayvan ve bitki sağlığının ekosistem sağlığından ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekti. Öztürk, "Bitki, hayvan ve insan sağlığının ekosistem sağlığından bağımsız olamayacağını anlatan bir konseptten söz ediyoruz. İnciraltı Kent Ormanı, zengin bir fauna ve floraya sahip. Aynı zamanda vatandaşlarımız için önemli bir rekreasyon alanı ve hayvan sağlığının da takip edildiği bir nokta. Temel hedefimiz, bu üç alanı birlikte gözeten, daha sürdürülebilir ve işlevsel bir park oluşturmak" dedi.

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İnciraltı Kent Ormanı'nın İzmir'in yeşil alan sisteminin önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, alanın korunması ve sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti. Düzenli temizlik ve bakım çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztürk, "Hem ekosistem hem de rekreasyon açısından daha iyi işleyen bir park oluşturmak ana hedefimiz" ifadelerini kullandı.

EXPO 2027 kapsamında yapılacak düzenlemelerle İnciraltı Kent Ormanı'nın doğal zenginliğinin korunması, biyolojik çeşitliliğinin desteklenmesi ve kentlilerin alandan daha nitelikli biçimde yararlanması amaçlanıyor.