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        Haberler Gündem Başkentte bazı mahallelere yarın su verilemeyecek

        Başkentte bazı mahallelere yarın su verilemeyecek

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 08.00-00.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        Başkentte bazı mahallelere yarın su verilemeyecek

        ASKİ'den yapılan duyuruya göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

        Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

        "Yenimahalle'de, Turgut Özal, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ile Dempa Sanayi Sitesi. Etimesgut'ta, Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet mahalleleri. Kahramankazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler Sanayi Sitesi."

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