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        Haberler Gündem Başsavcılığın itirazı sonrası Yahşihan soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

        Başsavcılığın itirazı sonrası Yahşihan soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Başsavcılığın itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakılan 11 şüpheliden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Yahşihan'da tutuklu sayısı 16 oldu

        Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Başsavcılığın itirazı üzerine daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi.

        Ş.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16’ya yükseldi.

        26 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLMİŞTİ

        Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

        Aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

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        BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli hakkındaki kararlara itiraz etti.

        İtirazın değerlendirilmesinin ardından şüphelilerden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Ş.A.’nın ceza infaz kurumuna teslim edilmesiyle birlikte Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu.

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