Bayburt'ta Eko Köy 2 Projesi'nde son aşama

Bayburt'ta Eko Köy 2 Projesi ile çiftçilere modern üretim alanları
Bayburt'ta çiftçilere modern üretim alanlarının kazandırılması, örtü altı sebze üretiminin artırılması ve kırsal üretimin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Eko Köy 2 Projesi'nde son aşamaya gelindi
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
Bayburt'ta yapımı devam eden Eko Köy 2 Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, proje alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları inceledi.
Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan Eko Köy 2 Projesi ile üreticilere modern üretim alanlarının kazandırılması, örtü altı sebze üretiminin artırılması ve kırsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.
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