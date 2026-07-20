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        Haberler Gündem Beylikdüzü’nde iş yerinde çıkan yangın üst katlara sıçradı

        Beylikdüzü’nde iş yerinde çıkan yangın üst katlara sıçradı

        Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın!

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi'nde çıktı. 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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