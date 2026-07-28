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        Biçme makinesi yangına sebep oldu!

        Bilecik'te biçme makinesinden çıkan kıvılcım ormanı yaktı. Olay yerinde yapılan incelemede, biçme makinesiyle çalışan Ercan K. yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Biçme makinesi yangına sebep oldu!

        Bilecik’te, çıkan kıvılcımın yangına sebep olduğu biçme makinesinin operatörü gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre yangın, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 3 jandarma asayiş timi, 1 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede, biçme makinesiyle çalışan Ercan K. yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturmanın Orman İşletme Şefliği tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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