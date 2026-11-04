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        Bozuk döner 34 kişiyi zehirledi!

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 34 kişi, bir döner işletmesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        Bozuk döner 34 kişiyi zehirledi!

        Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

        İHA'nın haberine göre işletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.

        Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren bir döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastaların 8’i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı.

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        Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların tamamının taburcu edildiği öğrenildi.

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        #haberler
        #Hatay
        #Yayladağı
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