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        Burhaniye-Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın ikincisi başladı

        Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Burhaniye-Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen satranç sporcularını buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Burhaniye-Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen turnuva, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen satranç sporcularını Burhaniye’de buluşturdu.

        Burhaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, farklı yaş ve kategorilerden çok sayıda sporcu satranç tahtasında kıyasıya mücadele edecek.

        Bir hafta boyunca devam edecek turnuvada dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 300 bin TL ödül dağıtılacak.

        Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen açılış törenine; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz, Türkiye Satranç Federasyonu Burhaniye İlçe Temsilcisi Nigar İdiz, sporcular ve satrançseverler katıldı.

        Turnuvanın açılışında konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'mizi yalnızca denizi, doğası ve kültürel değerleriyle değil; spor, sanat ve uluslararası organizasyonlarla da ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören turnuvamızın ikincisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satranç; stratejik düşünmeyi, sabrı ve disiplini geliştiren çok kıymetli bir spor dalıdır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından açılış hamlesini yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 2. Burhaniye-Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nı resmen başlattı.

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