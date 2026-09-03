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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik durdu cadde ringe döndü

        Trafik durdu cadde ringe döndü

        Bursa'da, cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Trafik durdu cadde ringe döndü

        Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü.

        Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Bursa
        #trafikte kavga
        #Yol verme kavgası
        #Son dakika haberler
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