Trafik durdu cadde ringe döndü
Bursa'da, cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:16 Güncelleme:
Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İHA'daki habere göre sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü.
Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
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