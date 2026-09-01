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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çaldığı çantanın parasını istedi!

        Çaldığı çantanın parasını istedi!

        İstanbul Kağıthane'de mağazadan çanta çalarak çıkan kadın, 10 dakika sonra geri dönüp ürünü 1 gün önce satın aldığını öne sürerek parasını istedi. Kamera kayıtlarıyla çantayı çaldığı ortaya çıkan kadın, kaçarken iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak mağazaya götürülürken yeniden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çaldığı çantanın parasını istedi!

        Kağıthane'de mağazadan çanta çalarak çıkan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüp ürünü 1 gün önce satın aldığını öne sürerek parasını istedi.

        DHA'nın haberine göre güvenlik kamerasının incelenmesiyle çantayı çaldığı ortaya çıkan kadın, kaçarken iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak mağazaya götürülürken yeniden kaçtı. İş yeri sahibi Mikail Aslan, "Abla birazcık hırçın olduğu için annem bırakıyor, babam peşinden koşuyor. Bu sefer babam da bırakıyor" dedi.

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        Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazaya giren kadın, giriş bölümündeki çantalardan birini alarak kasaya uğramadan dışarı çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla mağazaya dönen kadın, ürünü 1 gün önce satın aldığını ancak gelininin beğenmediğini öne sürerek parasının iade edilmesini istedi.

        KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

        Kadının alışveriş fişi gösterememesi üzerine mağazada bulunan iş yeri sahibinin anne ve babası, oğulları Mikail Aslan’ı aradı. Aslan, ürünü kısa süre önce mağazaya getirdiğini ve kadına satmadığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen aile, kadının birkaç dakika önce çantayı çalarak mağazadan çıktığını belirledi.

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        KAÇARKEN YAKALAYIP MAĞAZAYA GÖTÜRDÜLER TEKRAR KAÇTI

        Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından mağazadan kaçan kadın, iş yeri sahibinin anne ve babası tarafından yakalandı. Polisin gelmesini beklemek için yeniden mağazaya götürülen kadın, bir süre sonra tekrar kaçtı. İş yeri sahibinin babası peşinden koştu ancak kadını yakalayamadı.

        YAŞANANLAR KAMERADA

        Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının mağazaya gelerek girişteki çantayı çalması, kasaya uğramadan dışarı çıkması ve yaklaşık 10 dakika sonra aynı ürünle geri döndüğü anlar görülüyor. Görüntülerin incelenmesinin ardından kadının kaçması, iş yeri sahipleri tarafından yakalanması, yeniden mağazaya götürülmesi ve ardından tekrar kaçması da görüntülerde yer alıyor.

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        "DÜN ALDIM GELİNİM BEĞENMEDİ"

        İş yeri sahibi Mikail Aslan, "Bir ablamız mağazamıza geliyor. Kasanın müsait olmadığını görünce girişte çantalardan birini alıp direkt dışarı çıkıyor. Ondan sonra 21.03-21.05 arasında tekrar mağazamıza gelerek, 'Bu çantayı ben aldım. Dün aldım. Fakat gelinim beğenmedi' diyor. Hiçbir şekilde eline fiş aldığına dair bir belge yoktur. O sırada mağazada bulunan annemle babam beni arıyorlar. Diyorlar ki, 'Sen sattın mı' Ben de 'Ürünü yeni getirdim. Dahası videosunu bile dün akşam yükledim. Yani imkansız onu alması' dedim. Diğer küçük kardeşim duruyordu. Onu aradılar. O da 'Yok' demiş. Ardından kamera kayıtlarına babam bakmamızı istedi. Kamera kayıtlarına baktık. 20.54'te ablamız geliyor. Ürünü alıyor, ondan sonra çıkıyor gidiyor ve mağazaya gelip bizimkilere kem küm etmeye başlıyor. 'İşte ben hırsız mıyım. Ben dolandırıcı mıyım. Niye inanmıyorsunuz. Sattığınız malın arkasında neden durmuyorsunuz' diyor. Bu ablamız ürünü çaldı ve kamera kayıtlarında çaldığını ispatlayınca hemen kaçmaya çalışıyor. Onun ardından annem ve babam tutup içeri atıyor ki polis gelmesini beklemek için. Abla birazcık hırçın olduğu için annem bırakıyor, babam peşinden koşuyor. Bu sefer babam da bırakıyor, 'Allah’ından bulsun' deyip" diye konuştu.

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